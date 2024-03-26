إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه عدد من الإسرائيليين قرب كفار يوفال ظنًا منه أنهم أشخاص تسللوا من الجانب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 26 2024 - 14:24

إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه عدد من الإسرائيليين قرب كفار يوفال ظنًا منه أنهم أشخاص تسللوا من الجانب اللبناني

منذ 1 ساعة 26 March، 2024
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