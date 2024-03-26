‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا مبنيين في مستعمرة ‏أفيفيم يستخدمهما جنود العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 12:20

‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا مبنيين في مستعمرة ‏أفيفيم يستخدمهما جنود العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة

منذ 51 mins 26 March، 2024
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