مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إثر الغارة الصهيونية  ‫التي استهدفت منزلا شمال رفح إلى 18 شهيدا بينهم 9 أطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 10:10

مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إثر الغارة الصهيونية  ‫التي استهدفت منزلا شمال رفح إلى 18 شهيدا بينهم 9 أطفال

منذ 6 mins 26 March، 2024
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