سرايا القدس- كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا فجر اليوم من التصدي لقوات الاحتلال وإستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة في محور شارع الناصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 10:10

سرايا القدس- كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا فجر اليوم من التصدي لقوات الاحتلال وإستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة في محور شارع الناصرة

منذ 54 mins 26 March، 2024
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