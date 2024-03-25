حماس: نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 23:48

حماس: نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن

منذ 25 mins 25 March، 2024
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