حماس: أبلغنا الوسطاء تمسكنا بموقفنا الذي قدمناه يوم ١٤ مارس الجاري لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 23:48

حماس: أبلغنا الوسطاء تمسكنا بموقفنا الذي قدمناه يوم ١٤ مارس الجاري لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا

منذ 26 mins 25 March، 2024
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