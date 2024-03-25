القيادي في حماس محمد نزال: امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن رسالة واضحة من واشنطن لحكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 23:48

القيادي في حماس محمد نزال: امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن رسالة واضحة من واشنطن لحكومة نتنياهو

منذ 1 ساعة 25 March، 2024
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