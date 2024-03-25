كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” واحتراقها بالكامل في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 20:22

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” واحتراقها بالكامل في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة

منذ 33 mins 25 March، 2024
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