وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 25 2024 - 14:44

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال 24 ساعة

منذ 2 ساعة 25 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة