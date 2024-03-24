سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي عيار الـ (60) تجمعا لجنود العدو محيط مجمع الشفاء غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 15:50

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي عيار الـ (60) تجمعا لجنود العدو محيط مجمع الشفاء غرب غزة

منذ 37 mins 24 March، 2024
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