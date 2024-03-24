اعلام العدز: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 في لواء ناحال خلال المعارك شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2024 - 11:08

اعلام العدز: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 في لواء ناحال خلال المعارك شمال قطاع غزة

منذ 58 mins 24 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة