مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف منطقة قطمون في الأطراف الجنوبية لبلدة رميش الحدودية جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 00:42

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف منطقة قطمون في الأطراف الجنوبية لبلدة رميش الحدودية جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة

منذ 13 mins 24 March، 2024
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