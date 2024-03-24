مراسل المنار في البقاع: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية بالصواريخ استهدفت منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شرق لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 00:42

مراسل المنار في البقاع: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية بالصواريخ استهدفت منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شرق لبنان

منذ 16 mins 24 March، 2024
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