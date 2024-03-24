إعلام العدو: احتجاجات في تل أبيب والقدس وقيسارية للمطالبة بتوقيع اتفاق تبادل أسرى مع حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 00:42

إعلام العدو: احتجاجات في تل أبيب والقدس وقيسارية للمطالبة بتوقيع اتفاق تبادل أسرى مع حماس

منذ 2 ساعة 23 March، 2024
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