6 شهداء بقصف للعدو الصهيوني استهدف منزلا في حكر الجامع بدير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 00:42

6 شهداء بقصف للعدو الصهيوني استهدف منزلا في حكر الجامع بدير البلح وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 23 March، 2024
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