القيادي بحماس محمد نزال: التسريبات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بخصوص المفاوضات هدفها احتواء الغضب الداخلي في الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2024 - 00:40

القيادي بحماس محمد نزال: التسريبات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بخصوص المفاوضات هدفها احتواء الغضب الداخلي في الكيان

منذ 2 ساعة 23 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة