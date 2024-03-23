شرطة الاحتلال تحاول تفريق متظاهرين يطالبون بسرعة اتمام صفقة إطلاق سراح الأسرى في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 22:26

شرطة الاحتلال تحاول تفريق متظاهرين يطالبون بسرعة اتمام صفقة إطلاق سراح الأسرى في غزة

منذ 37 mins 23 March، 2024
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