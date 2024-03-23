كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركافا” بعبوات “شواظ” وقذائف “الياسين 105” وإيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 22:26

كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركافا” بعبوات “شواظ” وقذائف “الياسين 105” وإيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة

منذ 40 mins 23 March، 2024
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