إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي “أثناء نشاط عملياتي” في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 20:02

إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي “أثناء نشاط عملياتي” في الضفة الغربية

منذ 26 mins 23 March، 2024
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