شهيد وجريح بحالة خطرة في قصف مدفعي استهدف فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 11:18

شهيد وجريح بحالة خطرة في قصف مدفعي استهدف فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 8 mins 23 March، 2024
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