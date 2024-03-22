المكتب الإعلامي الحكومي في غزة : نُعرب عن استنكارنا وإدانتنا البالغة لهذه الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال لأربعة شبان مدنيين بالطائرات وقتلهم بصورة انتقامية وحولهم إلى أشلاء متناثرة مما يظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها هذا الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الطريقة الوحشية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 22 2024 - 01:24

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة : نُعرب عن استنكارنا وإدانتنا البالغة لهذه الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال لأربعة شبان مدنيين بالطائرات وقتلهم بصورة انتقامية وحولهم إلى أشلاء متناثرة مما يظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها هذا الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الطريقة الوحشية

منذ 27 mins 22 March، 2024
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