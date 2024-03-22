المكتب الإعلامي الحكومي في غزة : أظهر مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة الإخبارية حجم بشاعة الجريمة التي يمارسها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” من خلال قتل المدنيين العُزَّل بطريقة وحشية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة : أظهر مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة الإخبارية حجم بشاعة الجريمة التي يمارسها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” من خلال قتل المدنيين العُزَّل بطريقة وحشية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة