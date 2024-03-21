قوات العدو الاسرائيلي تغلق بالسواتر الترابية المدخل الرئيسي لبلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 03:26

قوات العدو الاسرائيلي تغلق بالسواتر الترابية المدخل الرئيسي لبلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 21 March، 2024
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