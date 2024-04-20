سرايا القدس وكتائب الأقصى – لواء العامودي: في عملية مشتركة قصفنا تحشدات العدو محيط كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 20:38

سرايا القدس وكتائب الأقصى – لواء العامودي: في عملية مشتركة قصفنا تحشدات العدو محيط كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل

14 January، 2024 14 January، 2024
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