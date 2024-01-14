كتائب القسام : قصفنا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 17:02

كتائب القسام : قصفنا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

منذ 23 mins 14 January، 2024
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