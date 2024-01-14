إعلام العدو: الجيش فشل في الاستخبارات والدفاع وكان مقتنعاً بأنه يعرف كل شيء وكل هذا حدث بسبب الغطرسة في التفكير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 11:08

إعلام العدو: الجيش فشل في الاستخبارات والدفاع وكان مقتنعاً بأنه يعرف كل شيء وكل هذا حدث بسبب الغطرسة في التفكير

منذ 26 mins 14 January، 2024
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جيش العدو

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