مدفعية العدو الاسرائيلي تواصل قصفها المكثف على عدة مناطق في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 14 2024 - 02:06

مدفعية العدو الاسرائيلي تواصل قصفها المكثف على عدة مناطق في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 48 mins 14 January، 2024
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