كتـائب القسام – جنين: يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني في عدة محاور بمدينة جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 02:06

كتـائب القسام – جنين: يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني في عدة محاور بمدينة جنين بالضفة المحتلة

منذ 58 mins 14 January، 2024
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