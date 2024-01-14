واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها العسكرية ضد مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وردا على ‏اعتداءات العدو على المنازل والقرى الجنوبية وآخرها القصف على بلدة يارين، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مستعمرة ‏شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها‏.

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأفاد الاعلام الحربي في بيانات منفصلة خلال اليوم، ان مجاهدي المقاومة استهدفوا صباح اليوم موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وعند ظهر السبت، استهدفت المقاومة موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وكذلك ثكنة ‏برانيت وحاميتها. ثم استهدفت المقاومة ‏تجمعا لجنود العدو في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏

وبعد ظهر اليوم، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ومساء اليوم، استهدفت المقاومة موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة.

وعند الساعة 16:55 ‏استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء إستهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة ‏بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

ومساء اليوم، أعلن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية عن تنفيذ سلسلة من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 13-1-2024، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:20 استهداف موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 14:25 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:05 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 16:00 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:55 استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلّة أثناء قصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

القطاع الغربي:

1- الساعة 12:00 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 14:00 استهداف ثكنة بيرانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:30 استهداف مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة أحد المباني فيها كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على المنازل والقرى الجنوبيّة وآخرها القصف على بلدة يارين.

المصدر: الاعلام الحربي