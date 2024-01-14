أكد وزير الخارجية الإيراني أن يوقف البيت الأبيض دعم الكيان الصهيوني فوراً بدلاً من الهجوم العسكري على اليمن. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تغريدة له، إن تحرك اليمن في دعم نساء وأطفال غزة ومواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني أمر جدير بالاشادة.

واضاف: صنعاء ملتزمة تمامًا بالأمن البحري والملاحة البحرية. ونصح أمريكا: بدلاً من الهجوم العسكري على اليمن، يجب على البيت الأبيض أن يوقف فوراً جميع أشكال التعاون العسكري والأمني ​​مع تل أبيب – ضد سكان غزة والضفة الغربية – حتى يعود الأمن إلى المنطقة بأكملها.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، في بيان، أن العدوان الأميركي البريطاني لن يمر من دون رد ومن دون عقاب.

وقالت القواتِ المسلحةِ اليمنية في بيان لها، ‏أقدمَ العدوُّ الأمريكيُّ البريطانيُّ وفي إطارِ دعمِهِ لاستمرارِ الإجرامِ الإسرائيليِّ في غزةَ على شنِّ عدوانٍ غاشمٍ على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة، استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ وقدْ أدتِ الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة.

وأضاف البيان، ‏إنَّ العدوَّ الأمريكيَّ والبريطانيَّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ ولن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب.

وتابع، ‏إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ مصادرِ التهديدِ وكافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البرِّ والبحرِ دفاعاً عنِ اليمنِ وسيادتِهِ واستقلالِهِ.

وأضاف، ‏إن هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، والقواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر.

المصدر: وكالة تسنيم