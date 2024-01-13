اقتحام كبير لآليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 22:50
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اقتحام كبير لآليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية
منذ 1 ساعة
13 January، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
جنين
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