سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة و القذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 21:10

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة و القذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة

منذ 39 mins 13 January، 2024
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