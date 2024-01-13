3 إصابات إحداها خطرة خلال مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال عقب اقتحام بلدة عرابة جنوبي غربي جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 21:10

3 إصابات إحداها خطرة خلال مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال عقب اقتحام بلدة عرابة جنوبي غربي جنين

منذ 45 mins 13 January، 2024
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