شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لسيارة في طريق رفح الغربية جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 11:20

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لسيارة في طريق رفح الغربية جنوبي قطاع غزة

منذ 24 mins 13 January، 2024
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