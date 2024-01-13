اصيب جنديان صهيونيان بجراح حسب اعتراف الاحتلال، في عملية تسلل واشتباك نفذها المقاومون على أطراف مستوطنة أدورا قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة واستشهد بعدها ثلاثة فلسطينيين مساء امس الجمعة .

والشهداء الثلاثة بحسب الاعلام الفلسطيني هم: إسماعيل احمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي اسماعين يوسف أبو جحيشة (16 عاما)، وارتقوا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبهم، قرب المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة إذنا غرب الخليل.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال، أن خليّة مسلّحة هاجمت دورية للجيش خلال تجولها قرب سياج مستوطنة “ادورا” قرب الخليل وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة دارت مع الخلية المسلحة على مدار نحو ساعة، وتم استدعاء قوة خاصة من وحدة “يمام” للتدخل في الحدث. وأغلق جيش الاحتلال المنطقة وطلب من ضباط أمن المستوطنات القريبة من الحدث التحلي باليقظة.

هذا واستشهد الشاب خالد احمد زبيدي نتيجة اعتداء قوات الاحتلال المبرح عليه في بلدة زيتا بطولكرم.

المقاومون استهدفوا آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع في بلدة عزون شرق قلقيلية .

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية حيث دخلت آليات الاحتلال العسكرية المدينة من مدخلها الشرقي، وجابت أحياء وشوارع فيها، وتمركزت قرب دوار الداخلية.

وداهمت قوة خاصة جيش الاحتلال أحد المنازل وفشلت في اعتقل أحد المطلوبين.

وتصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال، وأشعلوا الإطارات المطاطية في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وأعاقوا تحركهم.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وداهمت أحد المنازل في شارع الصف.

في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منازل عائلات الشهداء إسماعيل ومحمود وعدي أبو جحيشة في بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت عددًا من أقاربهم وصادرت نحو 20 مركبة للعائلة.

وخلّفت قوات الاحتلال خرابا كبيرا في منزل عائلة الشهيد إسماعيل أبو جحيشة ومنازل العائلة في بلدة إذنا غربي الخليل عقب اقتحامه فجر اليوم. وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، واعتقلت الفتى أحمد نضال صومان (17 عاما)، والأشقاء نور الدين (20 عاما) ومحمد ناجي صومان (25 عاما)، ونصر الله (24 عاما)، ومحمد عمر الهريمي (29 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها. وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قبلان وبيتا وقرية يتما جنوب نابلس، وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وداهمت عدة منازل فيها وحققت ميدانيا مع ساكنيها.

المصدر: المنار + المركز الفلسطيني للاعلام