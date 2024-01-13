مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف على شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج وشمال وشرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 07:10

مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف على شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج وشمال وشرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 5 ساعة 13 January، 2024
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