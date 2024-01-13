القوى الوطنية والإسلامية في بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة المحتلة تعلن الإضراب الشامل اليوم السبت حدادا على أرواح الشهداء إسماعيل أحمد أبو جحيشة ومحمود عرفات أبو جحيشة وعدي إسماعيل أبو جحيشة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 07:10

القوى الوطنية والإسلامية في بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة المحتلة تعلن الإضراب الشامل اليوم السبت حدادا على أرواح الشهداء إسماعيل أحمد أبو جحيشة ومحمود عرفات أبو جحيشة وعدي إسماعيل أبو جحيشة

منذ 5 ساعة 13 January، 2024
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