قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 07:10
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قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة
منذ 5 ساعة
13 January، 2024
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