يتواصل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ99 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع بضوء أخضر أميركي وبتواطؤ من الانظمة الغربية وبعض الانظمة العربية، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن “الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد المدنيين، راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا خلال 24 ساعة”، وتابعت “ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 23 ألفا و708 أشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد المصابين 60 ألفا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.

المصدر: موقع المنار