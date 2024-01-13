مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: “إسرائيل” تريد من شعبنا أن يختار بين الإبادة الجماعية والتهجير القسري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 01:02

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: “إسرائيل” تريد من شعبنا أن يختار بين الإبادة الجماعية والتهجير القسري

منذ 50 mins 13 January، 2024
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