سرايا القدس: تاسعة البهاء حاضرة.. قصفنا مدينة “أسدود” المحتلة ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 21:06

سرايا القدس: تاسعة البهاء حاضرة.. قصفنا مدينة “أسدود” المحتلة ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة

منذ 2 mins 12 January، 2024
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