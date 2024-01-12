إعلام العدو: إصابات في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة “أدورا” قرب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 21:12

إعلام العدو: إصابات في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة “أدورا” قرب الخليل

منذ 37 mins 12 January، 2024
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