وسائل إعلام صهيونية: مجموعة مسلحة تسللت إلى مستوطنة “أدورا” غرب الخليل حيث تدور اشتباكات في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 12 2024 - 21:12

وسائل إعلام صهيونية: مجموعة مسلحة تسللت إلى مستوطنة “أدورا” غرب الخليل حيث تدور اشتباكات في المكان

منذ 50 mins 12 January، 2024
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