مصادر عبرية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “أدورا” جنوب الخليل بسبب شكوك بتسلل الى المستوطنة – موقع قناة المنار – لبنان
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مصادر عبرية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “أدورا” جنوب الخليل بسبب شكوك بتسلل الى المستوطنة
منذ 52 mins
12 January، 2024
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