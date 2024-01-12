مصادر عبرية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “أدورا” جنوب الخليل بسبب شكوك بتسلل الى المستوطنة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 21:12

مصادر عبرية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “أدورا” جنوب الخليل بسبب شكوك بتسلل الى المستوطنة

منذ 52 mins 12 January، 2024
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