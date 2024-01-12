وسائل إعلام العدو: إصابة 42 جنديًا ” إسرائيليًا ” خلال ال24 ساعة الماضية، منهم 14 جنديًا في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 17:00

وسائل إعلام العدو: إصابة 42 جنديًا ” إسرائيليًا ” خلال ال24 ساعة الماضية، منهم 14 جنديًا في قطاع غزة

منذ 7 mins 12 January، 2024
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