المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا بواسطة السلاح المناسب فجر اليوم الجمعة هدفاً عسكرياً صهيونياً في اراضينا المحتلة بالقرب من حديقة نهر الأردن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2024 - 16:46

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا بواسطة السلاح المناسب فجر اليوم الجمعة هدفاً عسكرياً صهيونياً في اراضينا المحتلة بالقرب من حديقة نهر الأردن

منذ 16 mins 12 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة