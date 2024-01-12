عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن فضل أبو طالب: العدوان الأميركي البريطاني لن يبقى من دون رد ودول العدوان تتحمل نتائجه وتداعياته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 06:06

عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن فضل أبو طالب: العدوان الأميركي البريطاني لن يبقى من دون رد ودول العدوان تتحمل نتائجه وتداعياته

منذ 3 ساعة 12 January، 2024
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