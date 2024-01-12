شبكة بي بي سي تقول إن 4 طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني انطلقت من قبرص شاركت في العدوان على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 06:06

شبكة بي بي سي تقول إن 4 طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني انطلقت من قبرص شاركت في العدوان على اليمن

منذ 3 ساعة 12 January، 2024
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