وزارة الإعلام في حكومة صنعاء : قمنا بالرد بعد 7 دقائق فقط من الهجوم الأميركي البريطاني على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2024 - 06:02

وزارة الإعلام في حكومة صنعاء : قمنا بالرد بعد 7 دقائق فقط من الهجوم الأميركي البريطاني على اليمن

منذ 3 ساعة 12 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة