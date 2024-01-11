الشهيد المجاهد نابغ أحمد القادري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 14:36
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مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف غرفة قيادة العدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل
كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط الجامعة الإسلامية بخانيونس
كتائب شهداء الأقصى: أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال بكمين محكم بحي النقار بمدينة قلقيلية وحققنا إصابات مؤكدة فيها
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب مجدي عبد اللطيف فشافشة برصاص الاحتلال في بلدة جبع قرب جنين
محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة إرتكاب إبادة جماعية
الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: الفلسطينيون يستحقون الاستفادة من سلطة هذه المحكمة بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة
مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب بوقف عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر ويتجاهل مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة
المكتب السياسي لأنصار الله: التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر غير شرعية ولا مبرر لها سوى دعم الكيان الصهيوني
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسّسية في تلة الكوبرا بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها
المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعين لجنود العدو في محيط موقعي البغدادي والمطلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق إصابات مباشرة
الرئيس بري: لدينا القرار 1701 نحن متمسكون به وملتزمون بتطبيقه والمطلوب هو أن يلزموا "اسرائيل" بتطبيقه
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم القواعد الأمريكية قرب مطار أربيل وفي حقل كونيكو وغرب مطار القامشلي في سوريا
الشهيد المجاهد نابغ أحمد القادري
منذ 29 mins
11 January، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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